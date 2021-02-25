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حزب العمال يدعو الى التظاهر يوم السبت

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 22:13 قراءة: 0 د, 9 ث
يدعو حزب العمال مناضلاته ومناضليه وصديقاته وأصدقائه ونصيراته وأنصاره إلى التجمع بساحة باب الخضراء يوم السبت بداية من الساعة 12:00 ثم التوجه، عبر الباساج - الحبيب ثامر، إلى شارع الحبيب بورقيبة.

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