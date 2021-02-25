يدعو حزب العمال مناضلاته ومناضليه وصديقاته وأصدقائه ونصيراته وأنصاره إلى التجمع بساحة باب الخضراء يوم السبت بداية من الساعة 12:00 ثم التوجه، عبر الباساج - الحبيب ثامر، إلى شارع الحبيب بورقيبة.
حزب العمال يدعو الى التظاهر يوم السبت
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الخميس 25 فيفري 2021 | 13 رجب 1442
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