حزب العمال يدعو الى التظاهر يوم السبت

يدعو حزب العمال مناضلاته ومناضليه وصديقاته وأصدقائه ونصيراته وأنصاره إلى التجمع بساحة باب الخضراء يوم السبت بداية من الساعة 12:00 ثم التوجه، عبر الباساج - الحبيب ثامر، إلى شارع الحبيب بورقيبة.



