عميد المحامين : يمكن تعويض الوزراء محل شبهة بكفاءات وطنية والاصرار عليهم غير مبرر

قال عميد المحامين توفيق بودربالة، اليوم الخميس 25 فيفري 2021، أنّ تونس فيها عديد الكفاءات والخبرات التي بإمكانها تعويض الوزراء الأربعة محل الشبهات.وتابع " الاصرار على الوزراء محل الشبهة مثير الاستغراب.وفي تصريح لقناة ااتاسعة شدد بودربالة، على ضرورة الإسراع بإنهاء هذه الأزمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.وأكّد أنّ عمادة المحامين في اتصال مع بقية أطراف الرباعي الراعي للحوار لاقتراح مبادرة لإنهاء هذه الأزمة السياسية القائمة، والتي أثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.