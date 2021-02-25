   Om Kalthoum - أمل حياتي  

عميد المحامين : يمكن تعويض الوزراء محل شبهة بكفاءات وطنية والاصرار عليهم غير مبرر

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 20:52 قراءة: 0 د, 24 ث
قال عميد المحامين توفيق بودربالة، اليوم الخميس 25 فيفري 2021، أنّ تونس فيها عديد الكفاءات والخبرات التي بإمكانها تعويض الوزراء الأربعة محل الشبهات.
وتابع " الاصرار على الوزراء محل الشبهة مثير الاستغراب.

وفي تصريح لقناة ااتاسعة شدد بودربالة، على ضرورة الإسراع بإنهاء هذه الأزمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية.


وأكّد أنّ عمادة المحامين في اتصال مع بقية أطراف الرباعي الراعي للحوار لاقتراح مبادرة لإنهاء هذه الأزمة السياسية القائمة، والتي أثرت على الوضع الاجتماعي والاقتصادي.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221301

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 22h 17m |           
الحق يعلو ولا يعلى عليه ... ويزونا من حكاية شبهة الفساد القضاء هو الوحيد اللي يقرر شكون فاسد ...
من ناحية الشبهات الشعب الكل مشبوه

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 20h 53m |           
يمكن تغيير اي شخص في اي موقع بما في ذلك رئيس الجمهورية او عميد المحامين
على ان يكون ذلك طبقا للاجراءات والقوانين السارية المفعول
اما استبعاد وزراء وافق عليهم مجلس النواب دون ان يستلموا مهامهم وذلك لمجرد شبهات فهذا ما لا يقبله عاقل ولا يقول به رجل قانون صادق
وفيه ترذيل لمجلس النواب واسقاط غير مبرر لقراراته

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 25 Février 2021 à 20h 29m |           
هذا الحاج كلوف، يْجّمشِي يعطينا أسمائهم لكي لا يضلم أحد ولا ننسى أحد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



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