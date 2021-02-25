بولبابه سالم: مسيرة النهضة رسالة للداخل و الخارج و من الغباء ان يتكفل خصومها بالترويج لها

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان مسيرة حركة النهضة يوم السبت 27 فيفري هي رسالة من راشد الغنوشي الى الرئيس قيس سعيد ضمن الصراع السياسي و الأزمة التي تعيشها البلاد كما انها رسالة للخارج لتثبت أنها في قلب المعادلة الداخلية و الحزب الأكثر تنظيما و قدرة على التعبئة .و أشار بولبابه سالم في تدوينة فيسبوكية ان خصوم النهضة و بعض الأبواق الاعلامية الموتورة ساهموا في الترويج للمسيرة من خلال الدعاية السوداء مما جعل النهضويون يتناسون خلافاتهم الداخلية ."مسيرة النهضة يوم 27 فيفري كان يمكن ان تكون حدثا عاديا يشارك فيها نواة الحزب الصلبة مثل مسيرات بقية الأحزاب لكن الدعاية المكثفة جاءت من خصومها و من بعض الابواق الاعلامية الموتورة التي تتحدث عنها يوميا ،، و يكفي ان تفتح الفيسبوك لنجد اكثر أعداء النهضة يكتبون تدوينات عن مسيرة السبت ،، و الدعاية السوداء تخدم النهضة التي جعلت انصارها في حالة تجييش و نعرف قدرة الحركات الاسلامية على التعبئة و استنفار هياكلها و مؤسساتها لذلك الهدف . الدعاية السوداء تجعل أنصارها اكثر التحاما كما يتجاوز قادتها خلافاتهم ، و من يتابع الاستعدادات للمؤتمر القادم يدرك مظاهر التباين و الصراع بين تيارات مختلفة داخل النهضة على خلافة الغنوشي ،، لكن عندما يسمعون الخطاب العنيف ضدهم ينسون خلافاتهم و يعود منطق الجماعة ووحدة الصف ..لا نقاش أن المسيرة المنتظرة هي رسالة من الغنوشي الى قيس سعيد ضمن الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ،،، وهي أيضا رسالة للخارج أنهم الحزب الأكثر تنظيما في اطار صراع موازين القوى على الارض و انهم جزء من المعادلة السياسية فالاعلام الأجنبي سيكون حاضرا ككل المسيرات .تسريب حكاية القطار رغم طرافتها كانت عملية تسويقية ناجحة سواء عن قصد او عن غير قصد .اعتقد ان شعبية النهضة لا تتجاوز 20 او 30% على الاقصى بين التونسيين و لا يجمع خصومها سوى معاداتهم لها لكنهم عاجزون عن تكوين جبهة موحدة بسبب نرجسيتهم المرضية و هؤلاء يزيدون في شعبيتها لانهم يتحدثون عنها اكثر من الحديث عن أنفسهم و برامجهم.احيانا يكفي ان تكون غبيا لتخدم خصمك ."