سليانة الشمالية: استرداد عقار دولي فلاحي يمسح 2 هك

مواصلة لتنفيذ سياسة الدولة في استرجاع أراضيها: وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تتصدى لكل أشكال الاعتداءات.في إطار سعيها الدائم لاسترجاع الأراضي الدولية الفلاحية المتصرف فيها دون وجه حق، نجحت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة صبيحـــــة اليــــوم الخميــــس 25 فيفري 2021 في استرداد عقار دولي فلاحي يكتسي صبغة غابية ويمسح 2 هك كائن بمعتمدية سليانة الشمالية.وتمت عملية الاسترجاع تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن السيد والي سليانة وبحضور كافة الأجهزة الإدارية والأمنية الجهوية.وقد تم تسليم العقار إلى مصالح إدارة الغابات للتعهد به.‎