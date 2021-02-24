المحامي بن حسّانة يدعو رئيس الحكومة أن لا يتأخر أكثر في المرور إلى الـ Plan B

دعا المحامي أحمد بن حسّانة رئيس الحكومة أن لا يتأخر أكثر في المرور إلى الـ باصدار أمر حكومي يتم بمقتضاه إلحاق الوزارات المعنية بالتحوير، بمصالح رئاسة الحكومةثم يقوم بتعيين الوزراء الجدد في خطة وزراء مستشارين لدى رئيس الحكومة بمقتضى أوامر حكومية ويكلف كلا منهم بالإشراف على الوزارة المعنية وتسييرها بـ "تفويض من رئيس الحكومة وبإذن منه".يشار الى أن تونس تعيش منذ اكثر من ثلاثة اسابيع ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابةوأوضحت رئاسة الحكومة في هذا الاطار أن هشام مشيشي لجأ لهذا القرار في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب ، مؤكدة أنها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور."أدعو رئيس الحكومة أن لا يتأخر أكثر في المرور إلى الـ Plan Bبعد أن أظهر الرئيس أنه لا يرى و لا يسمع و لا يتكلم ، و أمام إصراره على خرق الدستور وتعطيل دواليب الدولة، و لأن الحل لا يكمن في حكومة مصغرة ضعيفة الإنجاز غير قادرة على الفعل والإصلاح، فإني أجدد الدعوة لرئيس الحكومة للمرور ودون تأخير لتطبيق الحل القانوني التالي: Le Plan B1- يصدر رئيس الحكومة أمرا حكوميا يتم بمقتضاه إلحاق الوزارات المعنية بالتحوير، بمصالح رئاسة الحكومة.2- ثم يقوم بتعيين الوزراء الجدد في خطة وزراء مستشارين لدى رئيس الحكومة بمقتضى أوامر حكومية ويكلف كلا منهم بالإشراف على الوزارة المعنية وتسييرها بـ "تفويض من رئيس الحكومة وبإذن منه".فيكون على سبيل المثال السيد يوسف الزواغي وزيرا مستشارا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالإشراف على وزارة العدل ...وبذلك يقع تفعيل التحوير بطريقة قانونية ودون خروج عن حرفية النص الدستوري، ودون لزوم المرور بموكب أداء يمين و إصدار أوامر رئاسية..لتنصرف الحكومة للعمل، والقيام بالإصلاحيات الضرورية وأهمها إيقاف تنامي الإنفاق العمومي و إرجاع التوازنات المالية للدولة، و فرض الانضباط داخل الإدارة، والقضاء على كل مظاهر تعطيل الإنتاج تمهيدا لتطبيق خطة إنعاش اقتصادي سريعة نسترد بها ثقة المستثمرين التونسيين و الأجانب...هذا الحل مهم جدا لسببين اثنين على الأقل :أولا: يمكننا من تلافى سابقة دستورية خطيرة لو استجبنا لرغبات الرئيس، لأنه ليس أسوء من استقالة الحكومة او مرورها بقوة الا الرضوخ لرئيس الجمهورية في خرقه للدستور لنصبح إزاء سابقة خطيرة جدا وتتحول بعض اختصاصات الرئيس المقيدة إلى ما يشبه الفيتو يعطل به كل شيء ويقلب به الصلاحيات الدستورية .. فاليوم امتناع عن تنظيم موكب أداء اليمين للوزراء وعن إصدار أوامر تعيينهم، وغدا امتناع عن تنظيم موكب أداء اليمين للولاة و لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وبعده رفض للختم على القوانين التي يصدرها مجلس النواب وتعطيل نشرها في الرائد الرسمي، وربما قد يأتي اليوم الذي يمتنع فيه عن إصدار أمر دعوة الناخبين لإجراء الإنتخابات..ثانيا: نتلافى السقوط في نفس المعبوكة متاع العبث وكل أربعة شهور حكومة جديدة، ونرجعو للقصة متاع "الشخصية الأقدر"، والمشاورات الصورية، و من بعد رئيس الجمهورية يختار "كعفاص ابن فرناس" واحد ما يعرفه حد، كشخصية أقدر ماشي في بالو باش يتحكم فيه، و من بعد باش يفرض عليه ثلاث أرباع الوزراء كالعادة ، و نفس الشيئ بعد مدة "الوزير الأول" الجديد باش يثور على الوضع و يرفض يكون طرطور ويحب يمارس صلاحياته كرئيس حكومة، ويقيل الوزراء اللي عينهم الرئيس ، و يعوضهم بوزراء آخرين يرفض الرئيس كالعادة أن يؤدوا اليمين ... و ترجع حليمة لعادتها القديمة ....فبحيث تغيير هذه الحكومة لا معنى له و ضرره على الاستقرار السياسي وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيكون كبيرا جدا ودون أي جدوى ..."