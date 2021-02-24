5G: اتفاق شراكة بين Ooredoo و مركز الدراسات و البحوث للاتصالات

بلاغ صحفي -

الاتفاق مع المركز: خدمات 5G في قلب مجهود وطني للشراكة بين القطاعين العام والخاص

أمضت Ooredoo، أوّل مشغل خدمات خاص في تونس، اتفاق شراكة مع مركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT) لقياس مطابقة تكنولوجيات الجيل الخامس 5G للمعايير الدولية. يندرج هذا الاتفاق في إطار الاستعدادات التقنية التي تقوم بها Ooredoo تبعا لحصولها على ترخيص وزارة تكنولوجيا الاتصال لإنجاز شبكة نموذجية لخدمات الجيل الخامس في تونس.يساعد هذا التعاون المعمّق Ooredoo على المصادقة على المنظومة التقنية اللازمة لإنجاز المشروع ويؤشّر على تقدّم إضافي على درب إنجاز هذا المشروع النموذجي.وفي هذا الإطار صرّح السيد منصور راشد الخاطر، المدير العام لشركة Ooredoo: " قرّرنا العمل على مشروع الجيل الخامس 5G بمقاربة تشاركية مع مختلف الأطراف المتدخلة من القطاعين العام والخاص. سيكون لمشروع Ooredoo النموذجي 5G بعد وطني على عدة مستويات وسنواصل التشاور خلال المراحل القادمة قصد ضمان نجاعة وسلامة ومردودية الاستثمارات المبرمجة".انطلاقا من وعيها بأهمية تجميع مختلف الفاعلين بالقطاع حول المشروع النموذجي للجيل الخامس 5G، قرّرت Ooredoo تغيير طريقة العمل من خلال مسار تشاركي انطلق بأوّل اتفاق تعاون بين المشغّل ومركز الدراسات والبحوث للاتصالات.يخضع هذا المركز لإشراف وزارة تكنولوجيات الاتصال ويقوم بمساندة قطاع الاتصالات منذ انطلاق نشاطه سنة 1991 كما يرافق أنشطة كبار الفاعلين في هذا المجال.يشمل اتفاق الشراكة الموقّع اليوم مراقبة مطابقة المنشآت ومحطات الجيل الخامس، إضافة لحملات قياس تقييم جودة الخدمات في المنشآت النموذجية 5G والتحقق من مخطط إشعاع هوائيات الجيل الخامس النشطة وقياسات الترددات.كما سيتم تنفيذ جميع المهام المشار إليها بالتعاون الوثيق بين خبراء المركز و فرق Ooredoo التقنية المسؤولة عن المشروع. تعاون من شأنه السماح بتأكيد الإعدادات والترتيبات المثلى التي ستستخدم في شبكة الجيل الخامس 5G بمجرد إطلاقها.توّجت Ooredoo عام 2020 بإنجاز أوّل تجربة ناجحة لشبكة الجيل الخامس 5G في تونس بالتعاون مع نوكيا، مزوّد خدمات الجيل الخامس الجديد، مسجّلة بذلك سرعة 2،2 ميغابايت.يحظى هذا المشروع بأعلى درجات الأهمية بالنسبة لشركة Ooredoo وسيكون موضوع عدة مبادرات مع فاعلين من القطاعين العام والخاص قصد ضمان أفضل ظروف نجاح هذه التكنولوجيا.