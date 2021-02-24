العماري صارخا في وجه البحيري: وضعتم أيديكم على الاعلام وتمارسون التعتيم الاعلامي على مسيرات عبير موسي

قال الثلاثاء 23 فيفري، كرونيكور قناة التاسعة لطفي العماري، إن حركة النهضة وضعت يدها على الاعلام التونسي.وخاطب العماري القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري قائلا " نهنيكم لأنكم وضعتم ايديكم على الاعلام التونسي وشفنا التعتيم الاعلامي الكبير الي تم التعامل به مع مسيرة الدستوري الحر في سوسة.وقال العماري إنه رغم التعتيم الاعلامي ما حصل في سوسة يعكس نتائج سبر الآراء مشيرا إلى أن عدد المشاركين في مسيرة الحزب الدستوري كان كبيرا.يذكر أن زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أشرفت الأحد 21 فيفري على اجتماع شعبي بسوسة تحت شعار ثورة التنوير.