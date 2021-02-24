مخلوف: النهضة نسبت مسيرة 27 فيفري لنفسها دون ذكر مشاركة إئتلاف الكرامة وهي القطرة التي أفاضت الكأس

كشف الأربعاء 24 فيفري، رئيس إتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن السبب الرئيسي الذي دفع الإئتلاف إلى عدم المشاركة في مسيرة يوم 27 فيفري.
وأوضح سيف الدين مخلوف في حوار على راديو ماد " تم الاتفاق مع حركة النهضة على أن تكون مسيرة يوم السبت 27 فيفري القادم ، مشتركة مع ائتلاف الكرامة وتتوسع أكثر بعد ذلك"، مضيفا " تفاجئنا بإصدار حركة النهضة لبيان بخصوص المسيرة حيث أكّدت على أنها من تنظيمها ودعت أنصارها للخروج إلى الشارع دون ذكر مشاركة الائتلاف فيها وهي القطرة التي أفاضت الكأس".
وكان إتلاف الكرامة قد اصدر بيانا في وقت سابق أكد فيه أنه غير معني بالمشاركة في مسيرة 27 فيفري للدفاع عن الانتقال الديمقراطي والدستور متهما النهضة باستغلال المسيرة لغايات سياسية.
وأوضح سيف الدين مخلوف في حوار على راديو ماد " تم الاتفاق مع حركة النهضة على أن تكون مسيرة يوم السبت 27 فيفري القادم ، مشتركة مع ائتلاف الكرامة وتتوسع أكثر بعد ذلك"، مضيفا " تفاجئنا بإصدار حركة النهضة لبيان بخصوص المسيرة حيث أكّدت على أنها من تنظيمها ودعت أنصارها للخروج إلى الشارع دون ذكر مشاركة الائتلاف فيها وهي القطرة التي أفاضت الكأس".
وكان إتلاف الكرامة قد اصدر بيانا في وقت سابق أكد فيه أنه غير معني بالمشاركة في مسيرة 27 فيفري للدفاع عن الانتقال الديمقراطي والدستور متهما النهضة باستغلال المسيرة لغايات سياسية.
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