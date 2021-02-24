   Farid - عيش أنت  

مخلوف: النهضة نسبت مسيرة 27 فيفري لنفسها دون ذكر مشاركة إئتلاف الكرامة وهي القطرة التي أفاضت الكأس

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 14:13 قراءة: 0 د, 39 ث
كشف الأربعاء 24 فيفري، رئيس إتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن السبب الرئيسي الذي دفع الإئتلاف إلى عدم المشاركة في مسيرة يوم 27 فيفري.
وأوضح سيف الدين مخلوف في حوار على راديو ماد " تم الاتفاق مع حركة النهضة على أن تكون مسيرة يوم السبت 27 فيفري القادم ، مشتركة مع ائتلاف الكرامة وتتوسع أكثر بعد ذلك"، مضيفا " تفاجئنا بإصدار حركة النهضة لبيان بخصوص المسيرة حيث أكّدت على أنها من تنظيمها ودعت أنصارها للخروج إلى الشارع دون ذكر مشاركة الائتلاف فيها وهي القطرة التي أفاضت الكأس".

وكان إتلاف الكرامة قد اصدر بيانا في وقت سابق أكد فيه أنه غير معني بالمشاركة في مسيرة 27 فيفري للدفاع عن الانتقال الديمقراطي والدستور متهما النهضة باستغلال المسيرة لغايات سياسية.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221203

Sarra2012  (Tunisia)  |Mercredi 24 Février 2021 à 15h 45m |           
اعملو مسيرة واحدكم و ورونا شعبيتكم... وكفاكم غرورا و تطاوسا



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 فيفري 2021 | 12 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:37 18:11 15:41 12:39 06:57 05:30
18°
 18° % 52 :الرطــوبة
تونــس 10°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
18°-1019°-919°-919°-1018°-9
  • Avoirs en devises
    22133,5

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30031 DT        1$ =2,73136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   702,6 MDT