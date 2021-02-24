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عبير موسي مغتاظة من لقاء السفير الأميركي لراشد الغنوشي والاكتفاء بإرسال مساعده للقائها

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 13:20 قراءة: 0 د, 35 ث
استنكرت الثلاثاء 23 فيفري، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تدوينة لها لقاء سفير الولايات المتحدة الامريكية دونالد بلوم لرئيس البرلمان راشد الغنوشي و الاكتفاء بإرسال مساعده للقائها بدلا عنه.

و قالت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك ان مساعد السفير الأمريكي سيلتقي مساعدها المكلف بالعلاقات الخارجية :”بمنطق الندية و الاحترام “.


و جاء في التدوينة ” سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية يفضل لقاء شيخ الإخوان الذي طلب الحماية والمساعدة من أمريكا للبقاء في الحكم ويرسل مساعده لمقابلة رئيسة الحزب الدستوري الحر. عفوا سعادة السفير أخطأتم العنوان فنحن حزب يحذق النواميس والبروتوكولات ويحترم نفسه ويتعامل مع أصدقاء تونس وأشقائها بمنطق الندية والإحترام .. مساعدكم مرحب به بمقر حزبنا لمقابلة مساعدنا المكلف بالعلاقات الخارجية “.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221198

Sarra2012  (Tunisia)  |Mercredi 24 Février 2021 à 15h 38m |           
Hhhh une souris qui se compare avec les lions.

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 24 Février 2021 à 14h 11m |           
ههه أضحوكة جديدة
ياريت يلغي المقابلة أحسن

Mahdibey  ()  |Mercredi 24 Février 2021 à 13h 52m |           
ههههه



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