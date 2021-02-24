عبير موسي مغتاظة من لقاء السفير الأميركي لراشد الغنوشي والاكتفاء بإرسال مساعده للقائها

استنكرت الثلاثاء 23 فيفري، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تدوينة لها لقاء سفير الولايات المتحدة الامريكية دونالد بلوم لرئيس البرلمان راشد الغنوشي و الاكتفاء بإرسال مساعده للقائها بدلا عنه.و قالت في تدوينة نشرتها على صفحتها بالفايسبوك ان مساعد السفير الأمريكي سيلتقي مساعدها المكلف بالعلاقات الخارجية :”بمنطق الندية و الاحترام “.و جاء في التدوينة ” سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية يفضل لقاء شيخ الإخوان الذي طلب الحماية والمساعدة من أمريكا للبقاء في الحكم ويرسل مساعده لمقابلة رئيسة الحزب الدستوري الحر. عفوا سعادة السفير أخطأتم العنوان فنحن حزب يحذق النواميس والبروتوكولات ويحترم نفسه ويتعامل مع أصدقاء تونس وأشقائها بمنطق الندية والإحترام .. مساعدكم مرحب به بمقر حزبنا لمقابلة مساعدنا المكلف بالعلاقات الخارجية “.