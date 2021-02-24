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حمادي زعيبط والد Swagg Man : ولدي قالي كان يخرج نبيل القروي مالحبس نعمل إضراب جوع لين نموت في الحبس

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 13:16 قراءة: 0 د, 35 ث
قال ليلة الثلاثاء 23 فيفري، حمادي زعيبط والد Swagg Man أن ابنه سيدخل في إضراب جوع داخل السجن إذا تم اطلاق سراح رئيس حركة قلب تونس وصاحب قناة نسمة نبيل القروي.

وأضاف حمادي زعيبط في حوار على قناة التاسعة " في لقائي الأخير بابني تحدث عن دخوله في إضراب جوع حتى الموت إذا تم إطلاق سراح نبيل القروي"، مضيفا " Swagg Man يعتبر أن أمواله مشروعة وليست بها شبهة تبييض ".
وتابع حمادي زعيبط " لدى ابني قناعة أن هناك من يريد الاستحواذ على أمواله".

يذكر أن قاضي التحقيق قد قرر الأربعاء 24 فيفري ابقاء نبيل القروي بحالة سراح بكفالة قدرها 10 مليون دينار .







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