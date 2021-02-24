سنية الدهماني: الرئيس... عوض طمأنة سفراء الاتحاد الأوروبي قاللْهم ريتوها الحالة المزرية لتونس.. أنا خاطيني

باب نات -

انتقدت الاربعاء 24 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي.وقالت سنية الدهماني "الرئيس ما عندو حد ينصحو وعوض بعث خطاب طمأنة لسفراء الاتحاد الأوروبي جابهم بش يقلهم ريتوها الحالة المزرية للبلاد.. أنا خاطيني".الاعلامي مراد الزغيدي قال أن على رئيس الدولة بعث الطمأنينة وتسويق صورة الاستقرار في تونس، مستشهدا بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.وتابع " السبسي كان في خلاف عميق مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد لكنه دائما يسوق للعالم صورة التناغم المؤسساتي والبناء الديمقراطي في تونس.و علق الزغيدي على جلوس مستشارة رئيس الدولة نادية عكاشة إلى جانبه، قائلا إن الجاري به العمل أن المستشار الأول لرئيس الجمهورية لا يمكنه الظهور لا في المناسبات الدبلوماسية ولا العسكرية.من جانبه استغرب الاعلامي رفيق بوشناق تصريحات رئيس الجمهورية وعلق قائلا " المفروض رئيس الجمهورية يحاول تسويق صورة جيدة لتونس، لكنه خرج في العلن ليقول للسفراء أن وضعية تونس أتعس من ايطاليا".وأشار رفيق بوشناق الي ان قيس سعيد خاطب السفراء قائلا " لدينا عدم استقرار حكومي والأسوء من ذلك أن لدينا عدم استقرار سياسي ووضعيتنا أتعس من ايطاليا التي تعيش عدم استقرار حكومي".يذكر أن ايطاليا تعيش منذ أكثر من شهرين على وقع أزمة سياسية أسفرت استقالة ئيس الحكومة جوزبي كونتي في اواخر شهر جانفي قبل ان يتم تشكيل حكومة جديدة.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد يوم الثلاثاء 23 فيفري2021 بقصر قرطاج اجتماعا مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس، يتقدمهم ماركوس كورنارو، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.وتم خلال هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, التباحث حول عدة مسائل من بينها استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات تونس الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد تم التأكيد على علاقات تونس الجيدة بأصدقائها وشركائها الأوروبيين، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين في شتى المجالات. كما تم تناول جملة من المواضيع ذات العلاقة بدور تونس في محيطها ودورها في إرساء علاقات متكافئة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.