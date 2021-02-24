   Om Kalthoum - ما تصبرنيش  

سنية الدهماني: الرئيس... عوض طمأنة سفراء الاتحاد الأوروبي قاللْهم ريتوها الحالة المزرية لتونس.. أنا خاطيني

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 09:38 قراءة: 1 د, 35 ث
باب نات - انتقدت الاربعاء 24 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف أم سنية الدهماني، تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال استقباله سفراء الاتحاد الأوروبي.

وقالت سنية الدهماني "الرئيس ما عندو حد ينصحو وعوض بعث خطاب طمأنة لسفراء الاتحاد الأوروبي جابهم بش يقلهم ريتوها الحالة المزرية للبلاد.. أنا خاطيني".


الاعلامي مراد الزغيدي قال أن على رئيس الدولة بعث الطمأنينة وتسويق صورة الاستقرار في تونس، مستشهدا بالرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وتابع " السبسي كان في خلاف عميق مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد لكنه دائما يسوق للعالم صورة التناغم المؤسساتي والبناء الديمقراطي في تونس.

و علق الزغيدي على جلوس مستشارة رئيس الدولة نادية عكاشة إلى جانبه، قائلا إن الجاري به العمل أن المستشار الأول لرئيس الجمهورية لا يمكنه الظهور لا في المناسبات الدبلوماسية ولا العسكرية.


من جانبه استغرب الاعلامي رفيق بوشناق تصريحات رئيس الجمهورية وعلق قائلا " المفروض رئيس الجمهورية يحاول تسويق صورة جيدة لتونس، لكنه خرج في العلن ليقول للسفراء أن وضعية تونس أتعس من ايطاليا".

وأشار رفيق بوشناق الي ان قيس سعيد خاطب السفراء قائلا " لدينا عدم استقرار حكومي والأسوء من ذلك أن لدينا عدم استقرار سياسي ووضعيتنا أتعس من ايطاليا التي تعيش عدم استقرار حكومي".

يذكر أن ايطاليا تعيش منذ أكثر من شهرين على وقع أزمة سياسية أسفرت استقالة ئيس الحكومة جوزبي كونتي في اواخر شهر جانفي قبل ان يتم تشكيل حكومة جديدة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد عقد يوم الثلاثاء 23 فيفري2021 بقصر قرطاج اجتماعا مع سفراء بلدان الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس، يتقدمهم ماركوس كورنارو، السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس.

وتم خلال هذا اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, التباحث حول عدة مسائل من بينها استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات تونس الثنائية مع الدول الأعضاء في الاتحاد. وقد تم التأكيد على علاقات تونس الجيدة بأصدقائها وشركائها الأوروبيين، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين الجانبين في شتى المجالات. كما تم تناول جملة من المواضيع ذات العلاقة بدور تونس في محيطها ودورها في إرساء علاقات متكافئة مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.






Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 221174

Aziz75  (France)  |Mercredi 24 Février 2021 à 11h 53m |           
بحق هذا الرئيس جاء من وراء وراء وراء الكواكب الخارج عن نظامنا الشمسي. إما المستشارين ليسوا في المكان المناسب، و إما الرئيس له مشاكل بسيكولوجية غير معلنة. لم أفهم ماذا يفعل في قرطاج. هل يراجع أقواله و أفعاله ام يستمتع بالمناظر الطبيعية من حوله، أو أثار قرطاج يحاول حل لغزها إن كان لها لغز.

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 24 Février 2021 à 10h 54m |           
الحل الوحيد والانجع هو ابعاد هؤلاء المستشارين الذين لايملكون ما قولون

Sarramba  (Tunisia)  |Mercredi 24 Février 2021 à 10h 18m |           
هاذا هو حال خائن الأمانة، وخائن العهد، وخائن اليمين، وخائن الدستور، وخائن القرآن، وخائن الوطن، وخائن الشعب، وعديم المروئة، وعديم الكفائة، وعديم المسؤولية، وعديم الحنكة

وكيف تجمع أطراف لها مصالح متناقضة، وامكانيات من عديمة الي محدودة الى عملاقة، وفي كثير من الحالاة منافسة حتى العداوة في نفس الميادين، وخاصة دول متركّزة في تونس منذ عقود ولها مصالح ونفوذ واستثمارات متناقضة، مع دول يكاد لا يكون لنا مها علاق ديبلوماسية و و و و ؟؟؟؟؟؟؟؟
هذا حال عديميّ الكفائة والحكمة، ومفاتيح النّجاعة وأبدجيات التّعامل الديبلوماسي، والهوّات والمتربّصين في الحُكم والسّياسة وادارة الدّولة
زيادة على ذالك، بدون حضور مختصّين و وزراء ميادين وبرامج سبق دراستها وتقويمها تقنيا واقتصاديا وماليا



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