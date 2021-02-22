إئتلاف الكرامة يتهم النهضة بمحاولة استثمار تظاهرة 27 فيفري ويدعو أنصاره إلى عدم المشاركة

باب نات -

قال الاثنين 22 فيفري، إئتلاف الكرامة في بيان موقع من طرف رئيسه سيف الدين مخلوف أن الإئتلاف غير معني بالنزول للشارع يوم 27 فيفري، داعيا أنصار الحركة إلى عدم المشاركة.واتهم إئتلاف الكرامة في ذات البيان حركة النهضة بمحاولة استثمار النزول إلى الشارع من أجل غايات سياسية.وجاء في البيان " النّهضة لا تسعى من خلال هذه الحراك إلاّ لفرض شروط التّفاوض مع المنظومة في الشّارع من أجل تسويات وتوافقات معيّنة لا علاقة لها بشعارات الدّفاع عن الشّرعية والمحكمة الدّستوريّة، تماما مثلما وقع استغلال مظاهرة ليلة 3أوت 2013 من أجل فرض الشّروط لتوافق الشّيخين".يذكر أن حركة النهضة قد دعت أنصارها إلى النزول للشارع يوم 27 فيفري دفاعا عن الانتقال الديمقراطي.