الوضع الحالي والصعوبات الاقتصادية محور لقاء الغنوشي برئيس منظمة الأعراف

باب نات -

استقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 بقصر باردو السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .وتمّ التداول بخصوص الوضع الحالي وما يتميّز به من صعوبات اقتصادية ، واستعراض الحلول الممكنة لمواجهتها لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية .كما تمّ التطرق الى الوضع السياسي المتأزّم، وتأكيد ضرورة التزام كل الأطراف بروح المسؤولية والتعقّل وتوخّي منهج الحوار وتكثيف التشاور .