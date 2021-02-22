الوضع الحالي والصعوبات الاقتصادية محور لقاء الغنوشي برئيس منظمة الأعراف

باب نات - استقبل الأستاذ راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الاثنين 22 فيفري 2021 بقصر باردو السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
وتمّ التداول بخصوص الوضع الحالي وما يتميّز به من صعوبات اقتصادية ، واستعراض الحلول الممكنة لمواجهتها لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية .
كما تمّ التطرق الى الوضع السياسي المتأزّم، وتأكيد ضرورة التزام كل الأطراف بروح المسؤولية والتعقّل وتوخّي منهج الحوار وتكثيف التشاور .
وتمّ التداول بخصوص الوضع الحالي وما يتميّز به من صعوبات اقتصادية ، واستعراض الحلول الممكنة لمواجهتها لاسيما في ظل تداعيات أزمة كورونا وتأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية .
كما تمّ التطرق الى الوضع السياسي المتأزّم، وتأكيد ضرورة التزام كل الأطراف بروح المسؤولية والتعقّل وتوخّي منهج الحوار وتكثيف التشاور .
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