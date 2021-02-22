الطبوبي " انور معروف: صاحب "Q5 " وراء تعيين الفة حامدي وجماعة النهضة مايصفاوش

وصف الامين العامل اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي في حوار على الاذاعة الوطنية اليوم الاثنين 22 فيفري ما دونته الرئيسة المدير العام للخطوط التونسية الفة حامدي بانه مجرد ترهات.وأضاف الطبوبي " لن آخذ وقت طويل للاجابة على تراهات ألفة الحامدي مشيرا الى ان مبلغ الانخراطات الذي تحدثت عنه "ليس هبة أو مزية من أحد"وقال الطبوبي " انور معروف "صاحبQ5" هو من قدم ألفة الحامدي لتعيينها على رأس التونيسارواكد الطبوبي انه لا علم له بنية اقالة الفة الحامدي من الخطوط التونسية.وهاجم الطبوبي بعض قيادات حركة النهضة قائلا "جزء من قيادات حركة النهضة "مايصفوش" ولن نعطيهم المؤسسات التونسية ولن نسلم تونس للذين يتعاملون معها كغنيمة.وقال الطبوبي " انهم منفتحون على الاصلاح ودراساتنا جاهزة ولكنهم لا يريدون ذلك هم يريدون احتلال تونس من خلال المطارات مضيفا "الفة الحامدي قابلت سفير أمريكا في منزله وسفير تركيا بفعل فاعل وقرار العقلة مخطط لتشويه الناقلة الوطنيةوتابع الطبوبي "لم أعين إلياس المنكبي ولا علاقة لي بأي مدير عام مر بالتونيسار مضيفا "لا علاقة لي برئيس مدير عام الديوانة الذي تم اقتراحه كوزير للعدل.