مصطفى بن احمد يتشنج بسبب ملاحظات مهدي غزاي: لا اقبل التقييم وانا من المدرسة الستالينية

ظهر النائب عن حركة تحيا تونس مصطفى بن احمد في حالة غضب ومتشنجا في برنامج "وحش الشاشة" الذي يبث في قناة التاسعة مهددا بالانسحاب بسبب أسئلة ملاحظات الكرونيكور مهدي غزاي.وقال مصطفى بن احمد " نحن من جيل لا نقبل النقد أو التقييم من أي طرف ولست خاضعا لتقييم اي احد لاني من المدرسة الستالينية".وتابع مصطفى بن احمد " لا احد مؤهل لكي يقيم لي خطابي وارفض وضعي في مواقف محرجة من اشخاص نكرات".