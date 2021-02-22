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مصطفى بن احمد يتشنج بسبب ملاحظات مهدي غزاي: لا اقبل التقييم وانا من المدرسة الستالينية

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 07:32 قراءة: 0 د, 24 ث
ظهر النائب عن حركة تحيا تونس مصطفى بن احمد في حالة غضب ومتشنجا في برنامج "وحش الشاشة" الذي يبث في قناة التاسعة مهددا بالانسحاب بسبب أسئلة ملاحظات الكرونيكور مهدي غزاي.

وقال مصطفى بن احمد " نحن من جيل لا نقبل النقد أو التقييم من أي طرف ولست خاضعا لتقييم اي احد لاني من المدرسة الستالينية".
وتابع مصطفى بن احمد " لا احد مؤهل لكي يقيم لي خطابي وارفض وضعي في مواقف محرجة من اشخاص نكرات".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221021

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 22 Février 2021 à 08h 50m |           
مصطفى بن احمد صادق في ما يقول
والمدرسة الستالينية مدرسة عريقة في تونس لها اساتذتها واطاراتها وتخرج منها ومازال يتخرج منها العديدون من يساريين وقوميين وغيرهم
واتت على اثرها المدرسة البورقيبة التي تشترك معها في اغلب البرامج والمبادئ وتتعارض معها فقط في طرق الاستحواذ على الثروات والاستيلاء عليها
وكلتا المدرستين احدثتا ووقف معهما المستعمر والقوى الاجنبية لمحاربة المدرسة الاسلامية سعيا للقضاء على الاسلام في ربوع تونس
فالحمد لله الذي فضحهم على لسان احدهم واظهر لنا حقائقهم المخفية

Aziz75  (France)  |Lundi 22 Février 2021 à 07h 49m |           
المدرسة الستالنية ليس لها مكان بيننا. نعرف جيد ما فعل ستالين لكل من خالفه الرأي. ما عليك أن لا تحضر في هذا النوع من البرامج



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