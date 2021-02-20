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وزارة الخارجية: من المرجح أن يعود الطلبة التونسيين إلى الجامعات الروسية خلال شهر أفريل القادم

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 17:05 قراءة: 0 د, 24 ث
أوردت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بلاغ لها اليوم السبت، أن السلطات الروسية المختصة، أفادتها بأن الجامعات مستعدة لعودة الطلبة الأجانب في المستقبل القريب، على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق، والذي يرجح مبدئيا أن يكون خلال شهر أفريل 2021.


وأضافت الوزارة، أنها تتابع بصفة مستمرة مع السفارة التونسية بموسكو، مسألة عودة الطلبة التونسيين إلى مقاعد الدراسة بالجامعات الروسية، بعد قرار السلطات الروسية غلق حدودها بسبب تفشي جائحة كورونا، وذلك من أجل تأمين هذه العودة في أحسن الظروف.

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