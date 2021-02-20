وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة في زيارة للإدارة العامة لنزاعات الدولة

أدى أحمد عظوم ، وزير الشؤون الدينية ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالنيابة ظهر أمس الجمعة 19 فيفري 2021 زيارة إلى الإدارة العامة للنزاعات بحضور علي عبّاس المكلف العام بنزاعات الدولة وثلة من المستشارين المقررين.وكانت مناسبة إطلع خلالها الوزير على سير العمل بمختلف مصالح الإدارة والصعوبات التي تعترضها في أداء مهامها وشدد على توفير الظروف المناسبة لحسن إدارة قضايا الدولة على الوجه الأفضل.كما كانت فرصة التقى خلالها الوزير عددا من إطارات وأعوان الإدارة العامة لنزاعات الدولة حيث استمع إلى مشاغلهم في علاقة بظروف العمل والمسار المهني.وأكّد الوزير على أن مثل هذه الزيارات تتنزّل في إطار تثمين العمل الذي تقوم به الإدارة في الحفاظ على مكاسب الدّولة وحسن إدارتها. وأشاد كذلك بأهمية هذه المؤسسة وضرورة إعطائها المكانة التي تستحقها من حيث الإمكانيات البشرية والمادية والتكوين اعتبارا لدورها المحوري الذي ما انفكت تضطلع به في الدّفاع عن مصالح الدّولة والحفاظ على المال العام.