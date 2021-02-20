   Warda - كوكتيل  

هشام المؤدب: أمريكا عطاتنا معلومة إغتيال البراهمي.. سرقتها من ايميل رئيس فرنسا

Publié le Samedi 20 Février 2021 - 08:29 قراءة: 0 د, 25 ث
قال العميد هشام المؤدب في حوار عبر أمواج إذاعة " IFM" ان الولايات المتحدة أعطت معلومات أمنية مهمة إلى تونس خاصة فيما يتعلق باغتيال الشهيد محمد البراهمي. وقال أنه تم سرقة المعلومة من ايميل رئيس فرنسا اللذي اعترف في كتابه بقيام فرنسا بعمليات اغتيال...
وأضاف هشام المؤدب " الولايات المتحدة خصصت لتونس جهاز كامل لدعم تونس في مواجهة الإرهاب".
وتابع هشام المؤدب " للاسف الشديد وضعنا كل بيضنا لدى فرنسا التي ردت بمعاملة سيئة في مختلف الجوانب".




Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 220918

Potentialside  (Tunisia)  |Samedi 20 Février 2021 à 11h 09m |           
Qu’est ce que veut dire ce monsieur Cholestérol ?

Ifrit  (Switzerland)  |Samedi 20 Février 2021 à 10h 45m |           
C`est plausible et c`est possible. la tunisie est et sera toujours en liesse de la france. La france n`a jamais cessé de jouer le role du maitre absolu chez nous. il suffit de voir comment se comportent les français en tunisie : arrogance et superiorité. Certains de nos concitoyens qui n`ont meme pas mis un pieds en france se vantent de parloter français pour se donner l`impression d`etre aussi superieur. Nos concitoyens en france meme
discriminés défendent corps et ame un pays qui ne les respecte plus. nos politiciens font la queue pour faire la courbette a l`ambassadeur de la france et lui rendre compte de tout.
Soyons réalistes nous sommes les derniers qui n`ont pas encore remarqués que la langue française n`est plus "in" meme les arrogants français se mettent enfin à apprendre l`anglais, l`allemand et meme chinois. les politiciens français, complotteurs et corrompus tels sarkosi, sont incapables de résoudre leurs propres problemes internes. sans l`UE la france aurait coulé depuis belle lurette.
et nous on continue à s`accrocher aux perdants.

Sayada  (France)  |Samedi 20 Février 2021 à 10h 22m |           
Karimyousef
الملك - الآية
11
فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

Karimyousef  (France)  |Samedi 20 Février 2021 à 09h 32m |           
ايهام الناس ان فرنسا متورطة في قتل بلعيد و البراهمي هو كذب في كذب.

Karimyousef  (France)  |Samedi 20 Février 2021 à 09h 30m |           
C'est une absurdité de croire une seconde que l'ancien président François Hollande ait pu donner l'ordre de commettre des assassinats en Tunisie.
هذا الكلام لا يقبله أي عاقل.

Mnasser57  (Austria)  |Samedi 20 Février 2021 à 09h 03m |           
وااسفاه فرنسا لم يستفد منها الا من والاها ومن وضعتهم يقومون بشؤونها الاستعمارية في تونس وقد انكشفوا بعد الثورة اكثر فاكثر وهم الصبايحية والمتجنسين



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