هشام المؤدب: أمريكا عطاتنا معلومة إغتيال البراهمي.. سرقتها من ايميل رئيس فرنسا

قال العميد هشام المؤدب في حوار عبر أمواج إذاعة " IFM" ان الولايات المتحدة أعطت معلومات أمنية مهمة إلى تونس خاصة فيما يتعلق باغتيال الشهيد محمد البراهمي. وقال أنه تم سرقة المعلومة من ايميل رئيس فرنسا اللذي اعترف في كتابه بقيام فرنسا بعمليات اغتيال...وأضاف هشام المؤدب " الولايات المتحدة خصصت لتونس جهاز كامل لدعم تونس في مواجهة الإرهاب".وتابع هشام المؤدب " للاسف الشديد وضعنا كل بيضنا لدى فرنسا التي ردت بمعاملة سيئة في مختلف الجوانب".