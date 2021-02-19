حسين الديماسي: النظام السياسي الي يحبو قيس سعيّد شبيه بنظام الجماهيرية للقذافي

قال الجمعة 19 فيفري، وزير المالية الأسبق حسين الديماسي إن النظام السياسي الذي يريده رئيس الجمهورية قيس سعيّد شبيه بنظام الجماهيرية الذي أسسه معمر القذافي.وحذّر حسين الديماسي في لقاء حواري على قناة التاسعة من استبدال نظام الحكم في تونس إلى نظام رئاسي لكنه أقر بضرورة تغيير النظام الانتخابي.وتابع حسين الديماسي " لابد من التقليص في عدد المرشحين للانتخابات و إرساء دورتين للانتخابات".