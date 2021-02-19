رئيس الحكومة يستقبل سفير فرنسا بتونس

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 19 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة سفير فرنسا بتونس اندريه باران.ووفق بلاغ للقصبة, أكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة على ان فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لتونس خاصة على كل المستويات، منوّها بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين.و شدّد رئيس الحكومة على ان زيارته الأخيرة إلى فرنسا كانت ناجحة ومكنت من التواصل مع كبار المسؤولين الفرنسيين تحضيرا لانعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي سينعقد في بلادنا خلال شهر مارس القادمتحت اشراف رئيس الحكومة هشام مشيشي ونظيره الفرنسي جون كاستكس.من جانبه اكد السفير الفرنسي بتونس على متانة العلاقات الفرنسية التونسية وعلى أهميّة مواصلة التنسيق والتشاور حول مجمل المسائل الثنائيّة والإقليميّة والدولية ذات الاهتمام المشترك.