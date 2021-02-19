البريد التونسي يعمم بداية من شهر فيفري 2021 صرف جرايات المتقاعدين من كل الصناديق الاجتماعية من الموزعات الالية

في إطار تطوير وتسهيل الخدمات المالية الموجهة لفائدة الحرفاء وللحد من الاكتظاظ بمكاتب البريد وتجنب عدوى فيروس كورونا، يعلم البريد التونسي حرفائه من أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصناديق الاجتماعية ( CNSS و CNRPS )، أنه سيتم بداية من شهر فيفري 2021 تعميم خدمة "سهلي جرايتي" لتشمل كافة المنتفعين مما سيمكنهم من صرف جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية « DAB » التابعة للبريد التونسي في أحسن الظروف وفي كل وقت على مدى كامل أيام الأسبوع.ويدعو البريد التونسي بقية المنتفعين بجرايات التقاعد الذين لم يتمكنوا من سحب جراياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية التابعة للبريد التونسي إلى الانخراط بخدمة "سهلي جرايتي" بالنوافذ بمكاتب البريد وتحيين معطياتهم.ويذكر البريد التونسي أن سحب جرايات التقاعد من الموزعات الآلية للأوراق المالية «DAB» التابعة للبريد التونسي، تتم بصفة مجانية وسهلة ومؤمنة، إذ يكفي الحريف أن يكون مصحوبا بهاتفه الجوال الشخصي وإتباع المراحل التالية:الضغط على الزر "سحب دون بطاقة"،إدخال رقم بطاقة التعريف الوطنية،إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة من الحساب الافتراضي،إدخال الرقم السري الذي يصلهم بصفة حينية بواسطة إرسالية قصيرة على رقم الهاتف الجوال،اختيار المبلغ المزمع سحبه وتأكيد عملية.وللمزيد من الإيضاحات والإجابة عن تساؤلاتهم يمكن للمنتفعين بالجرايات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الاتصال بمركز خدمة الحرفاء للبريد التونسي 1828 خدمة رقم 2 أو 3.