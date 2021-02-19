مطار تونس قرطاج: القبض على لاعب افريقي محملا بالمخدرات

باب نات -

تمكن اعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج من القبض على لاعب افريقي محملا بكلغ من مخدر الزطلة وكمية من الاقراص المخدرة كان يخفيهم باحكام في اغراضه .بالتحري معه اكد انه لاعب كرة قدم وانه قدم الى تونس للانضمام الى إحدى الفرق الرياضية ،موضحا ان قريبه طلب منه ان يرسل تلك الاغراض لصديق له في تونس دون أن يعرف بأنها مخدرات.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.