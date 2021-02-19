   Om Kalthoum - ظلمنا الحب  

مطار تونس قرطاج: القبض على لاعب افريقي محملا بالمخدرات

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 12:44 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكن اعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج من القبض على لاعب افريقي محملا بكلغ من مخدر الزطلة وكمية من الاقراص المخدرة كان يخفيهم باحكام في اغراضه .

بالتحري معه اكد انه لاعب كرة قدم وانه قدم الى تونس للانضمام الى إحدى الفرق الرياضية ،موضحا ان قريبه طلب منه ان يرسل تلك الاغراض لصديق له في تونس دون أن يعرف بأنها مخدرات.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220874



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 19 فيفري 2021 | 7 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:37 12:40 07:03 05:36
20°
 21° % 42 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.12 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1021°-921°-1118°-1417°-15
  • Avoirs en devises
    22099,7

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28344 DT        1$ =2,73421 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   1377,9 MDT