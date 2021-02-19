   Abdelhalim - مدّاح القمر  

بعد تدوينته المخجلة... نوفل سعيد يغلق حسابه أمام العموم وينفي أنه ناطق باسم الرئاسة

Publié le Vendredi 19 Février 2021 - 11:43 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - قام الجمعة 19 فيفري، شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد، بإغلاق حسابه على الفايسبوك أمام العموم وترك فقط امكانية الاطلاع على تدويناته لقائمة أصدقائه.

وأصدر نوفل سعيد توضيحا أكد من خلاله أنه لا يساهم في صنع القرار وأنه ليس ناطقا باسم اي جهة كانت وأن تدويناته لا تلزم الا شخصه.


ويأتي اغلاق نوفل سعيد لحسابه امام العموم اثر تدوينته المثيرة للجدل والتي خاطب فيها التونسيين على لسان الرئيس قائلا "لن تغمض لكم بعد اليوم جفون ...وهو ما اعتبره عديد التونسيين تهديدا من الناطق الغير رسمي باسم الرئاسة في ظل غياب ناطق رسمي باسمها.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220870

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 19 Février 2021 à 11h 50m |           
علاش التجلطيم والطبوريب ؟ متقمّص دور الطرابلسية. ياخي ما فيبالكش إلّي احنا عملنا ثورة



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 19 فيفري 2021 | 7 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:37 12:40 07:03 05:36
18°
 21° % 59 :الرطــوبة
تونــس 10°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
21°-1021°-921°-1118°-1417°-14
  • Avoirs en devises
    22099,7

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28344 DT        1$ =2,73421 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   1377,9 MDT