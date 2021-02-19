بعد تدوينته المخجلة... نوفل سعيد يغلق حسابه أمام العموم وينفي أنه ناطق باسم الرئاسة

باب نات - قام الجمعة 19 فيفري، شقيق رئيس الجمهورية نوفل سعيد، بإغلاق حسابه على الفايسبوك أمام العموم وترك فقط امكانية الاطلاع على تدويناته لقائمة أصدقائه.
وأصدر نوفل سعيد توضيحا أكد من خلاله أنه لا يساهم في صنع القرار وأنه ليس ناطقا باسم اي جهة كانت وأن تدويناته لا تلزم الا شخصه.
ويأتي اغلاق نوفل سعيد لحسابه امام العموم اثر تدوينته المثيرة للجدل والتي خاطب فيها التونسيين على لسان الرئيس قائلا "لن تغمض لكم بعد اليوم جفون ...وهو ما اعتبره عديد التونسيين تهديدا من الناطق الغير رسمي باسم الرئاسة في ظل غياب ناطق رسمي باسمها.
وأصدر نوفل سعيد توضيحا أكد من خلاله أنه لا يساهم في صنع القرار وأنه ليس ناطقا باسم اي جهة كانت وأن تدويناته لا تلزم الا شخصه.
ويأتي اغلاق نوفل سعيد لحسابه امام العموم اثر تدوينته المثيرة للجدل والتي خاطب فيها التونسيين على لسان الرئيس قائلا "لن تغمض لكم بعد اليوم جفون ...وهو ما اعتبره عديد التونسيين تهديدا من الناطق الغير رسمي باسم الرئاسة في ظل غياب ناطق رسمي باسمها.
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