سهام العيادي تعلن عن إجراءات جديدة لفائدة رياضيي النخبة

باب نات -

وتقرّر على إثر الزيارة :

أدّت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي يوم الخميس زيارة تفقد ومعاينة إلى المركز الوطني لإعداد النخبة بالمنزه اطلعت خلالها على وضعية إقامة وإعاشة رياضي النخبة وأهم النقائص والإصلاحات والتدخّلات العاجلة الواجب القيام بها بالمركز.ومثّلت الزيارة مناسبة للإنصات لمشاغل الرياضيين المقيمين بالمركز وإنتظاراتهم وتطلّعاتهم المادية منها والمعنوية.- صرف 50% من المنحة المخصصة لرياضي النخبة لسنوات 2018 و2019 و2020- بعث فضاء ترفيهي رياضي داخلي صلب المركز .- تهيئة فضاء خارجي للإعاشة.- مدّ شبكة الإنترنت « wifi » بمركز إقامة الرياضيين.- إعادة تأهيل وتهيئة مركز الإقامة والمطعم عبر تجديد الجدران والنوافذ والغرف وتزويدها بكل النقائص اللوجستية.- توفير حافلة على ذمّة الرياضيين لتأمين تنقلهم للمعهد االعالي للرياضة والتربية البدنية.- تشكيل لجنة مُختصة تُعنى بالإحاطة النفسية والإجتماعية للرياضيين ومتابعتهم يوميا عن كثب عبر تأمين مرافقة نفسية كاملة ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات بمختلف أبعادها النفسية والصحّية والاجتماعية والبيداغوجية والتعبير عن مشاغلهم حتى يتمكّنوا من الاستثمار الجيّد لطاقاتهم.هذا وأكدت سهام العيادي التي كانت مرفوقة بمدير المركز محمد علي بن طراد وعدد من إطارات الوزارة، على ضرورة ايلاء العناية القصوى بالمشاكل الحقيقية للرياضيين والتعاطي مع النقائص بكل شفافية بما يضمن تهيئة الأرضية المادية وتوفير المناخ المعنوي الملائم لـتألق الرياضيين في مختلف المحافل القارية والدولية سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية.