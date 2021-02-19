هشام المؤدب: الرئيس ليس له مصداقية عندما يتحدث عن علاقة سياسيين بسفارات أجنبية فهو قبل تعيينه الفخفاخ بيوم واحد استقبل السفير الفرنسي

اعتبر الخميس 18 فيفري، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية، هشام المؤدب أنه من الجيد أن يتحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن علاقة سياسيين بسفارات أجنبية بهدف كشفها للرأي العام.
واستدرك هشام المؤدب قائلا "لكن رئيس الجمهورية ليس في كلامه أي مصداقية فهو قبل يوم واحد من تعيين الياس الفخفاخ استقبل السفير الفرنسي".
وتابع هشام المؤدب قائلا "وهنا أنا أتساءل الياس الفخفاخ شكون اقترحو ؟؟ فهو لم يكن مقترحا من أغلبية برلمانية ونتائجه في الانتخابات الرئاسية كانت ضعيفة فقط كان يحمل الجنسية الفرنسية وبعض الوزراء في حكومته لاحقا كانوا أيضا يحملون الجنسية الفرنسية".
يذكر أن الرئيس قيس سعيد اتهم في أكثر من مناسبة سياسيين بالاستنجاد بسفارات أجنبية واخرها تصرحه على هامش أزمة اليمين بوجود سياسيين استعانوا بسفارات أجنبية بغرض التدخل في الأزمة السياسية.
واستدرك هشام المؤدب قائلا "لكن رئيس الجمهورية ليس في كلامه أي مصداقية فهو قبل يوم واحد من تعيين الياس الفخفاخ استقبل السفير الفرنسي".
وتابع هشام المؤدب قائلا "وهنا أنا أتساءل الياس الفخفاخ شكون اقترحو ؟؟ فهو لم يكن مقترحا من أغلبية برلمانية ونتائجه في الانتخابات الرئاسية كانت ضعيفة فقط كان يحمل الجنسية الفرنسية وبعض الوزراء في حكومته لاحقا كانوا أيضا يحملون الجنسية الفرنسية".
يذكر أن الرئيس قيس سعيد اتهم في أكثر من مناسبة سياسيين بالاستنجاد بسفارات أجنبية واخرها تصرحه على هامش أزمة اليمين بوجود سياسيين استعانوا بسفارات أجنبية بغرض التدخل في الأزمة السياسية.
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