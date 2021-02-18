مديرة TAV تكشف أن الشركة فرنسية والعماري يتمسّك بأنها تركية ويتّهم تركيا باستهداف تونس

باب نات -

تدخلت الخميس 18 فيفري، كاهنة المملوكي، المديرة العامة لشركة TAV التي قامت بتنفيذ عقلة على حسابات شركة الخطوط التونسية وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي بسبب دين متخلّد بذمة التونيسار منذ 2015.ونفت كاهنة المملوكي ما صرّح به لطفي العماري، بخصوص هوية شركة TAV مؤكّدة أن الشركة ليست تركية بل هي شركة تم اقتناؤها منذ 2012 من طرف Aéroports de Paris الفرنسي وحصة الأغلبية تملكها الشركة الفرنسية الي جانب وجود رأس مال تركي.وبعيدا عن تشنج وتوتّر لطفي العماري دعت كاهنة مملوكي الي التهدئة وأفادت بأن هناك اجتماعا في وزارة النقل صباح الجمعة 19 فيفري وقالت "بقدرة ربي بش نوصلو لحل".ورغم توضيحات كاهنة المملوكي وتأكيدها أن شركة TAV ترغب في الوصول الي حل مع التونيسار عاد كرونيكور قناة التاسعة لطفي العماري للحديث عن هوية شركة TAV وتمسّك بأنها شركة تركية متّهما كاهنة مملوكي بمغالطة الرأي العام رغم أنها وضّحت مجدّدا أن أغلبية شركة TAV تملكها شركة فرنسية.وانفجر العماري صارخا "تركيا موش أول مرة تستهدف الاقتصاد الوطني ونعرف مخططها في تونس ولقات بايوعة وعملاء توانسة قاعدين يبوعلها في البلاد باللقشة باللقشة ".وتابع العماري قائلا "ترّكونا من نهار الي جا أردوغان وأهاننا في القصر وقاللنا قصركم بريحة الدخان والزيت، من نهارتها وأحنا نقاسيو ومزلنا بش نقاسيو".