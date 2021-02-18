قتل رميا بالرصاص ...هذا ما قرره القضاء في قضية قتل قيادي بحركة النهضة

باب نات -

نظرت اليوم الخميس 18 فيفري 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية في قضية قتل العضو والقيادي بحركة النهضة الشهيد الطيب الخماسي ، الذي قتله البوليس السياسي رميا بالرصاصة حيث اصابته رصاصة في القلب بعد أن ترصدوه يوزع مناشير لايات قرانية بجهة حي الرمانة يوم 7يسمبر 1990.وقد حضر شقيقه ومحامي الهالك الذي طلب من هيئة المحكمة التاخير .وبالمناداة على المنسوب لهم الانتهاك لم يحضر محمد علي القنزوعي ورشيد العابد كما لم يحضر الهادي التوكابري ورضا اللباوي كما لم يحضر اي من الشهود وهم 6 شهود .من جهتها فوضت النيابة النظر للمحكمة في التاخير فقررت تحديد موعد 6 ماي المقبل للنظر فيها مجددا.