... فتحي العيادي ينفي رفع شكايات ضد عبو وهيكل المكي وزهير حمدي واخرون ..

باب نات - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان حركة النهضة سوف تقاضي كل من القيادي بالتيار الشعبي زهير حمدي والنائب بالبرلمان هيكل المكي ،ومؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والصحفي محمد المزوغي على خلفية اتهامهم بثلب الحركة والأيهام بتهم ارهابية.



باتصالنا بالناطق الرسمي لحركة النهضة فتحي العيادي نفى لباب نات الاخبار المتداولة وبين أن الحركة لم ترفع أي قضية بالاسماء التى وردت في الخبر وان الموضوع غير مطروح بأساسة داخل الحركة وفق تصريحه لنا .



