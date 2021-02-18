   Om Kalthoum - ليلة حب  

... فتحي العيادي ينفي رفع شكايات ضد عبو وهيكل المكي وزهير حمدي واخرون ..

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 13:33 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - نشرت مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان حركة النهضة سوف تقاضي كل من القيادي بالتيار الشعبي زهير حمدي والنائب بالبرلمان هيكل المكي ،ومؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والصحفي محمد المزوغي على خلفية اتهامهم بثلب الحركة والأيهام بتهم ارهابية.

باتصالنا بالناطق الرسمي لحركة النهضة فتحي العيادي نفى لباب نات الاخبار المتداولة وبين أن الحركة لم ترفع أي قضية بالاسماء التى وردت في الخبر وان الموضوع غير مطروح بأساسة داخل الحركة وفق تصريحه لنا .

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220822

Sarramba  ()  |Jeudi 18 Février 2021 à 16h 06m |           
المسلم، لا يضيع وقته مع الفاسقين والمنافقين والملحدين والمخربين والعملة والمأجورين والمرتزقة

Mnasser57  (Austria)  |Jeudi 18 Février 2021 à 14h 09m |           
انتم طيبون جدا ولكم رجاحة العقل تزيد على غيركم ثبتكم الله على الحق وعلى التغلب على المناورات التي تحاك ضدكم نرجو السلامة وربي يهدي الجميع



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