مريم بن مولاهم لقيس سعيد : زقفنا الكورونا خليني نعرس لازمني ستاد رادس

احتفلت الممثلة التونسية مريم بن مولاهم ، نهاية الأسبوع الفارط، بحفل خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني ويحمل الجنسية الإماراتية.وحضر حفل الخطوبة أصدقاء مريم وعائلتها وعدد من المشاهير والفنانين على غرار هشام النقاطي وولد العزوزية ومحسن الشريف والنائب السابق لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو.وتوجهت مريم بن مولاهم في تصريح لقناة " تونسنا" بنداء لرئيس الجمهوية قيس سعيد قائلة "يا سي قيس سعيد زحلقلي //زقفنا // الكورونا من البلاد خليني نعرس..حلينا اللعب راو لازمني ستاد رادس باش نعرس".