قضية وفاة موقوف في مقر أمني تحت التعذيب امام جلسة العدالة الانتقالية

باب نات - باشرت صباح اليوم الخميس 18 فيفري 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملف القضية عدد 77 المتعلق بوفاة الموقوف وليد دنقير تحت التعذيب في مقر أمني بالعاصمة خلال سنة 2013 .
و حضرت والدته وطالبت بتتبع الجناة.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 25 جوان المقبل لتعيين قاضي مقرر يتولى القيام بالسمعات والابحاث الاولية.
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و حضرت والدته وطالبت بتتبع الجناة.
وقد قررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 25 جوان المقبل لتعيين قاضي مقرر يتولى القيام بالسمعات والابحاث الاولية.
اقرأ أيضا: ماهي حقيقة وفاة الشاب وليد دنقير تحت التعذيب ؟
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