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بــلاغ مروري / ضباب كثيف يحجب الرؤية

Publié le Jeudi 18 Février 2021 - 08:24 قراءة: 0 د, 38 ث
تعلم الإدارة العامة للحرس الوطني عن وجود ضباب كثيف يحجب الرؤية بالطرقات السيّارة التالية:

* الطريق السيّارة أ1 (تونس / الحمامات) من الكلم 07 محوّل مرناق إلى الكلم 15 محوّل حمّام الأنف ومن الكلم 36 مستوى بو عرقوب إلى الكلم 46 محوّل الحمامات الشماليّة.


* الطريق السيّارة أ3 (تونس / باجة) من الكلم 00 مدخل الطريق السيّارة أ3 إلى الكلم 66 إستخلاص وادي الزرقاء.

* الطريق السيّارة أ4 (تونس / بنزرت) من الكلم 00 مدخل الطريق السيّارة أ4 إلى الكلم 50 مستوى منزل جميل.



فعلى مستعملي الطريق أخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وأخذ الإحتياطات اللازمة والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:

71.963.512.

71.960.448.

كما يمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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