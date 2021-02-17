ائتلاف الكرامة يرفع قضية ضد الإعلامي سفيان بن حميدة واذاعة اي اف ام

قرر ائتلاف الكرامة رفع قضية ضد الإعلامي سفيان بن حميدة واذاعة اي اف ام الخاصة بتهمة الإيهام بجرائم إرهابية أو عدم إعلام السلط بوجود جرائم إرهابية.وكتب النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "بعد أن وصفنا بأننا كتلة إرهابية، تمّ إيداع شكاية جزائية ضدّ المدعو سفيان بن حميدة وإذاعة ifm في شخص ممثلها القانوني بتهمة الإيهام بجرائم إرهابية أو عدم إعلام السلط بوجود جرائم إرهابية.وكان كرونيكور اذاعة اي أف ام سفيان بن حميدة، هاجم الخميس 4 فيفري، حركة النهضة وائتلاف الكرامة واتهمهم بدعم الارهاب وذلك في اطار التعليق على استشهاد 4 جنود اثر انفجار لغم بالمغيلة.وقال بن حميدة " النهضة حركة ارهابية وائتلاف الكرامة كتلة ارهابية وكل من ساعد بطريقة او بأخرى وبالاختفاء وراء حقوق الانسان والإجراء الحدودي اس 17.