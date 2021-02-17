تكريم الأستاذ علي سعد بمناسبة إحرازه جائزة الطبيب العربي لسنة 2021

انتظم عشيّة يوم الأربعاء 17 فيفري 2021 بمقرّ وزارة الصحّة موكب تمّ خلاله تكريم الدّكتور علي سعد أستاذ جامعي في علم الأنسجة ورئيس قسم علوم الوراثة الخلويّة وبيولوجيا الإنجاب بمستشفى فرحات حشّاد بسوسة بمناسبة إحرازه جائزة الطبيب العربي الأولى لسنة 2021.



وفي كلمة بالمناسبة أبرز وزير الصحّة فوزي مهدي أهميّة ما يقدّمه الأستاذ علي سعد في مجالاته العلميّة وإنجازاته الصحيّة مشيرا إلى أنّ هذه الجائزة العربيّة المتميّزة تمثّل خير حافز لقطع خطوات عمليّة وتقدّميّة جديدة في مجالات البحث الطبّي والإنجازات الصحيّة لتحقيق تطلّعات المواطن التونسي في الوصول لخدمات وقائيّة وعلاجيّة متطوّرة.



