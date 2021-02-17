زياد الهاني: بعد فيديو قيس سعيد ومدير التشريفات وجب التأكد من سلامة مدارك رئيس الجمهورية

قال الصحفي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض كل دعوات الحلول والحوار.وقال زياد الهاني " بعد ردود أفعال الرئيس والتي مست حدود الامنطق وجب علينا التأكد من سلامة مداركه العقلية".وتابع زياد الهاني " يمكن إيجاد طرق دستورية وقانونية للتأكد من مداركه العقلية خاصة بعد فيديو لقاء قيس سعيد ومدير التشريفات في القصر الرئاسي مضيفا " هذا الفيديو يمكن ان يكون دليلا على شبهة بوجود مرض نفسي"وقال زياد الهاني " الامر ضروري لانه يمس الامن القومي التونسي وقد حصل في السابق في ديمقراطيات عريقة".