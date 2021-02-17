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زياد الهاني: بعد فيديو قيس سعيد ومدير التشريفات وجب التأكد من سلامة مدارك رئيس الجمهورية

Publié le Mercredi 17 Février 2021 - 08:09 قراءة: 0 د, 30 ث
قال الصحفي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يرفض كل دعوات الحلول والحوار.
وقال زياد الهاني " بعد ردود أفعال الرئيس والتي مست حدود الامنطق وجب علينا التأكد من سلامة مداركه العقلية".
وتابع زياد الهاني " يمكن إيجاد طرق دستورية وقانونية للتأكد من مداركه العقلية خاصة بعد فيديو لقاء قيس سعيد ومدير التشريفات في القصر الرئاسي مضيفا " هذا الفيديو يمكن ان يكون دليلا على شبهة بوجود مرض نفسي"
وقال زياد الهاني " الامر ضروري لانه يمس الامن القومي التونسي وقد حصل في السابق في ديمقراطيات عريقة".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 220727

Nouri  (Switzerland)  |Mercredi 17 Février 2021 à 10h 16m |           
@fenac
جوابك غير موضوعي بتاتا!!!
هل زياد تكلم عن الغنوشي ام قيس ؟
هل كل هذه الفضائح عملها الغنوشي ام قيس ؟
من كثر اتهامكم للغنوشي في كل حديث زادت شعبيته وشعبية النهضة وأكيد ليس هذا هدفكم !!!

Karimyousef  (France)  |Mercredi 17 Février 2021 à 10h 13m |           
مسالة أخرى لابد من التحقيق فيها بكل جدية ،من يقف وراء حكاية تسميم الرئيس..لماذا تحاول الرئاسة نسيان هذا الموضوع.

Fenac  (Tunisia)  |Mercredi 17 Février 2021 à 08h 58m |           
لماذا لم تقل ذلك على مدارك الغنوشي



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