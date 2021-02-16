عبد الرؤوف بالي: قيس سعيّد استغل الثغرات القانونية ليكون الحاكم المطلق

قال الثلاثاء 16 فيفري، عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين عبد الرؤوف بالي أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد بصدد استغلال كل الثغرات القانونية في دستور 2014 من أجل السيطرة على السلطة التنفيذية في البلاد.وقال عبد الرؤوف بالي في حوار على قناة الزيتونة " قيس سعيّد استغل الثغرات الدستورية إلى أبعد حد"، مضيفا " سقوط حكومة حبيب الجملي أعطى فرصة تاريخية لرئيس الجمهورية ليكون الحاكم المطلق في تونس".وتابع عبد الرؤوف بالي " أزمة اليمين الدستورية لن تكون الأخيرة في ظل غياب المحكمة الدستورية".