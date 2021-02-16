   Abdelwahab - الحبيب المجهول  

عبد اللطيف العلوي : دعنا نحاسبك يا سيدي الرئيس فيما يقارب 500 مليون من راتبك الشهري؟!

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 18:00 قراءة: 0 د, 32 ث
قال النائب عبد اللطيف العلوي في تصريح لقناة الزيتونة ان تونس تعيش كوميدا سوداء مضيفا " نحن نتعامل مع " ضيعة وحوش عربي فيه الحما والكنة والحما تتلكش على الكنة".
واضاف العلوي " ما نعيشه اليوم هو نتاج لوبيات القصر الذين فرضوا المشيشي وارادو السيطرة عليه لكنه رفض ونحن في حالة عودة الموازين حيث لا دخل للمشيشي في تشكيل الحكومة".
وتابع عبد اللطيف العلوي " رئيس الجمهورية يتحدث عن مكافحة الفساد وانا اسئله "" لماذا لا نحاسب رئيس الجمهورية على مبلغ 500 مليون من راتبه الشهري".


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Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 220704

Karimyousef  (France)  |Mardi 16 Février 2021 à 19h 10m |           
نعم الشعب لم ينسى حكاية تسميم قيس سعيد.ما هو رايه

Essoltan  (France)  |Mardi 16 Février 2021 à 19h 01m |           
Un grand BRAVO à vous Monsieur ALOUI ...



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