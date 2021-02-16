عبد اللطيف العلوي : دعنا نحاسبك يا سيدي الرئيس فيما يقارب 500 مليون من راتبك الشهري؟!

قال النائب عبد اللطيف العلوي في تصريح لقناة الزيتونة ان تونس تعيش كوميدا سوداء مضيفا " نحن نتعامل مع " ضيعة وحوش عربي فيه الحما والكنة والحما تتلكش على الكنة".
واضاف العلوي " ما نعيشه اليوم هو نتاج لوبيات القصر الذين فرضوا المشيشي وارادو السيطرة عليه لكنه رفض ونحن في حالة عودة الموازين حيث لا دخل للمشيشي في تشكيل الحكومة".
وتابع عبد اللطيف العلوي " رئيس الجمهورية يتحدث عن مكافحة الفساد وانا اسئله "" لماذا لا نحاسب رئيس الجمهورية على مبلغ 500 مليون من راتبه الشهري".
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واضاف العلوي " ما نعيشه اليوم هو نتاج لوبيات القصر الذين فرضوا المشيشي وارادو السيطرة عليه لكنه رفض ونحن في حالة عودة الموازين حيث لا دخل للمشيشي في تشكيل الحكومة".
وتابع عبد اللطيف العلوي " رئيس الجمهورية يتحدث عن مكافحة الفساد وانا اسئله "" لماذا لا نحاسب رئيس الجمهورية على مبلغ 500 مليون من راتبه الشهري".
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