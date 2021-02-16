تونس تتصدر الدول الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) في تقرير سنة 2020

تصدرت تونس لأول مرة المرتبة الأولى ضمن 52 دولة إفريقية في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة (ODD) وذلك في آخر تقرير أصدره المركز الإفريقي لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2020 بنسبة إنجاز بلغت (67.1%) متقدمة على جزر الموريس (66.8%) والمغرب (66.3 %) والجزائر (65.9 %) ومعدل في حدود (53.8%) لباقي البلدان الإفريقية، مسجلة بذلك تقدما بالمقارنة مع ترتيبها في التقرير السابق لسنة 2019 الّذي إحتلت فيه المرتبة الثانية.وقد إنخرطت تونس منذ سنة 2015 في البرنامج العالمي للتنمية المستدامة في أفق 2030 الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للتنمية PNUD) والرامي إلى تحقيق 17 هدفا تهم كافة المجالات على غرار الفقر والصحة والمساواة بين الجنسين ونوعية التعليم والعمل اللائق والبيئة وغيرها من الأهداف ذات العلاقة بتحسين ظروف عيش السكان في العالم.وتحرص الدول المنخرطة في هذا البرنامج وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) على العمل من أجل تحسين المؤشرات ذات العلاقة من خلال ضبط أهداف عملية، وتقدم في هذا الإطار تقاريرا طوعية في الغرض تبرز ما تم إتخاذه من إجراءات في هذا الإتجاه وما تم تسجيله من نتائج.هذا وبين التقرير في محتواه تأثيرات جائحة COVID 19 على مختلف الدول المعنية وبصفة خاصة على السكان الذين يعيشون ظروفا هشة ويعانون الفقر وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والرعاية الأساسية في الوقت الراهن، مع إمكانية تواصلها في المدى المتوسط والبعيد وتأثيرها على تحقيق الأهداف المنشودة.