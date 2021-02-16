أحمد عظوم يباشر مهامه كوزير لأملاك الدّولة والشؤون العقارية بالنيابة

باب نات -

باشر اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 السيد أحمد عظوم ، مهامه على رأس وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.وقد انتظم بالمناسبة حفل استقبال لطيف حضي خلاله بترحيب إطارات وموظفي وأعوان الوزارة بحضور نبيل عبيدي ، رئيس الديوان ، و عبد الرزاق بن فرج ، الكاتب العام و الحبيب الجريدي ، رئيس ديوان وزارة الشؤون الدينية.وأكد أحمد عظوم في كلمة ألقاها بذات المناسبة على العلاقة المتميزة التي تجمعه بإطارات وموظفي أملاك الدّولة منذ إشرافه على رأس الوزارة في الفترة الصعبة لسنة 2011.وأضاف الوزير أن مصلحة البلاد هي المعيار والمحدّد للنجاح خاصة في الوضع الحالي الذي يتطلب من الجميع توحيد الجهود لأجل الصالح العام ، مشدّدا في ذات الوقت على انفتاحه الدائم على المقترحات الكفيلة بالنهوض بالمرفق العام وايجاد الحلول للملفات ذات العلاقة بمرجع نظر وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية.