وليد جلاد يكشف: قيس سعيد لن يسمح لسناء بن عاشور بأداء اليمين الدستورية بسبب موقف شقيقيها

أفاد النائب عن تحيا تونس وليد جلاد ، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 ، على أن رئيس الجمهورية فتح باباً سيئاً لتأويل الفصول الدستورية الخاصة بأداء اليمين ، لا يمكن غلقه بتاتاً.وطالب وليد جيلاد بحل لازمة هيكليا وبشكل جذري لكي لا نعود الى نفس المربع في الفترة المقبلة.و أشار جلاد إلى أن الرئيس إذا لم يعجبه أي طرف كان في أي منصب كان لن يدعوه لأداء اليمين بحجة الفساد أو غيرها .وقال في هذا الصدد" إذا تم إنتخاب استاذة القانون سناء بن عاشور للمحكمة الدستورية أؤكد أن قيس سعيد لن يدعوها إلى اليمين الدستورية بما أنها واشقاءها عياض بن عاشور ورافع بن عاشور خصوم قانونين لرئيس الجمهورية ولا يشاطرونه تأويلاته".