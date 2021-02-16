   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

متابعة .... حارس باحدى الوزارات تورط في اغتصاب المتشردة بباب الخضراء

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 10:38 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - كشفت الابحاث المجراة في قضية اغتصاب متشردة بجهة باب الخضراء والتى كنا قد نشرنا سابقا تفاصيل عملية تعرضها لاعتداء جنسي من قبل بعض الانفار أنه من بين المتهمين حارس باحدى الوزارات كشفته كاميرا المعهد التى صورت تفاصيل عملية الاغتصاب الشنيعة ،حيث اعترف انه جرها تحت العنف الى داخل معهد باب الخضراء وقام باغتصابها عدة مرات .

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة اغتصاب أنثى دون رضاها وهي في حالة استضعاف.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220662

Citoyenlibre  (France)  |Mardi 16 Février 2021 à 11h 47m |           
اغتصاب أنثى !!!!!بدون رضاها!!!!!عجيب وكان الاغتصاب يقع بالتراضي



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