بسيّس يناشد قيس سعيّد: بربي العب دورك ويكفي من الفولكلور راو الرسالة والفيديو عبث ما يحصلْش في دولة تحترم روحها

عبّر الثلاثاء 16 فيفري، كرونيكور اذاعة اي أف أم برهان بسيس عن أسفه مما وصلت اليه الأزمة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اثر الرسالة الاخيرة التي وجهها الرئيس الي هشام المشيشي.وقال بسيس ان ما يقوم به الرئيس فولكلور والفيديو الذي تم نشره في صفحة رئاسة الجمهورية وحذفه لاحقا منتهى العبث وما يُحصلش في دولة تحترم روحها.وناشد بسيس رئيس الجمهورية أن يلعب دوره ويكف عن الفولكلور داعيا الرئيس الي الحوار مع جميع الأطراف والحرص على انقاذ البلاد والسعي الي اشعاع تونس دوليا وتطوير علاقاتنا الخارجية.