مراد الزغيدي يهاجم قيس سعيد: أنت لست هارون الرشيد، يكفي من الجعجعة السخيفة فقد أصبحت رمزا للعبث الدستوري والفوضوية والفساد

عبّر الثلاثاء 16 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف أم مراد الزغيدي عن استنكاره من ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد واخرها ما وصفها "المخطوطة" التي وجهها الي رئيس الحكومة.وقال الزغيدي ان ما يقوم به الرئيس جعجعة دستورية غير جدية وبأسلوب بهلواني وخاطب الرئيس مستنكرا " يا خي انت هارون الرشيد؟؟".وتابع موجها كلامه للرئيس " انت لست امير المؤمنين، أنت رئيس جمهورية ويكفي من الجعجعة السخيفة فقد أصبحت رمزا للعبث الدستورية والفوضوية والفساد".