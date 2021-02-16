   Abdelwahab - كلّ ده كان ليه  

مراد الزغيدي يهاجم قيس سعيد: أنت لست هارون الرشيد، يكفي من الجعجعة السخيفة فقد أصبحت رمزا للعبث الدستوري والفوضوية والفساد

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 09:58 قراءة: 0 د, 24 ث
عبّر الثلاثاء 16 فيفري، كرونيكور اذاعة اي اف أم مراد الزغيدي عن استنكاره من ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد واخرها ما وصفها "المخطوطة" التي وجهها الي رئيس الحكومة.

وقال الزغيدي ان ما يقوم به الرئيس جعجعة دستورية غير جدية وبأسلوب بهلواني وخاطب الرئيس مستنكرا " يا خي انت هارون الرشيد؟؟".


وتابع موجها كلامه للرئيس " انت لست امير المؤمنين، أنت رئيس جمهورية ويكفي من الجعجعة السخيفة فقد أصبحت رمزا للعبث الدستورية والفوضوية والفساد".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220658

Cartaginois2011  ()  |Mardi 16 Février 2021 à 11h 31m |           
بعد كل ما صار في القصر من محاولة تسميم،اهتز لها رؤساء بلدان الجوار،وبعد الغزعبلات و العبث الذي نراه وربما الاخطاء التي تم تسجيلها سواء في المشاورات لتعيين رؤساء الحكومات،او خلق الازمات والتدخل في شؤون الحكومة،هل من الممكن ان يقدم رئيس دولة اجنبية زيارة بلادنا في هذه الظروف؟



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