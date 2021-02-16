اياد الدهماني: مبالغة قيس سعيد في استحضار التاريخ أثار سخرية التونسيين

قيس سعيد يريد أن يجسدّ صورة أمير المؤمنين العادل

تحدث الثلاثاء 16 فيفري، كرونيكور اذاعة موزاييك اياد الدهماني عن رسالة رئيس الجمهورية قيس التي وجهها الي رئيس الحكومة.ووصف الدهماني طريقة التواصل التي يتبعها الرئيس بالطريقة الغريبة المستوحاة من الموروث الحضاري والتاريخي ومن الخلفاء الراشدين.وقال الدهماني ان الرئيس يريد أن يعطي لنفسه أو يجسد صورة أمير المؤمنين العادل معتبرا انه نجح في ذلك.في المقابل اشار الي أن مبالغة الرئيس في استحضار الموروث التاريخي يعتبره البعض نوعا من الكاريكاتور وهو ما يفسر تنبير التوانسة والنكت الي عملوهم في اشارة الي الحملة الساخرة الي شهدتها صفحات الفايسبوك.