سعيد العايدي للتونسيين: بعد ما شاهدت رسالة من في القصر... نسبة نمو إلا 9 بالمئة نمو تليق بكم

باب نات -

" بعد ما شهدت مقطع الرسالة و المرسول من القصر المكنون و علمت أن صاحبها هو الأول في استطلاعات الرأي و ثقة التونسيين

اقول لكم هنيئا لكم فأنتم تريدون ...

فبعد عشر سنين أطبق فيهم الازرق بن اخوان على صدوركم .. و تصدّر فيها كثير من بني رهدان بن سرقان في أعلى المناصب و البرلمان.

ها هو اليوم يلتحق فلتة بن حكمان ليشبع بطون اطفالكم الجائعة نثرا و حكما و يلقنكم فنون حرب القانون الدستوري الأصم في معركة الريح و النويح.

فهنيئا لكم ..

إلاّ 9% نموّ تليق بنا ...

اخلقة الحياة السياسية تبدأ بالكدّ و العمل ! بالعلم و الفعل بعيدا عن السفسطة !

و مقاومة الفساد تتحقّق اوّلا بالعمل ثم العمل ثم العمل !"

انتقد الوزير السابق سعيد العايدي التونسيين بسبب إصرارهم على منح الثقة لاشخاص لا يستحقون في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.وقال سعيد العايدي تعليقا على رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى رئيس الحكومة هشام المشيشي " بان من في القصر يليق بهم ونسبة 9 بالمئة نمو سلبي تليق بهم ايضا".