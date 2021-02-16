سعيد العايدي للتونسيين: بعد ما شاهدت رسالة من في القصر... نسبة نمو إلا 9 بالمئة نمو تليق بكم

باب نات - انتقد الوزير السابق سعيد العايدي التونسيين بسبب إصرارهم على منح الثقة لاشخاص لا يستحقون في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وقال سعيد العايدي تعليقا على رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى رئيس الحكومة هشام المشيشي " بان من في القصر يليق بهم ونسبة 9 بالمئة نمو سلبي تليق بهم ايضا".
وكتب العايدي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" بعد ما شهدت مقطع الرسالة و المرسول من القصر المكنون و علمت أن صاحبها هو الأول في استطلاعات الرأي و ثقة التونسيين
وقال سعيد العايدي تعليقا على رسالة رئيس الجمهورية قيس سعيد الى رئيس الحكومة هشام المشيشي " بان من في القصر يليق بهم ونسبة 9 بالمئة نمو سلبي تليق بهم ايضا".
وكتب العايدي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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