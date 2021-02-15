مرزوق: فضايح وشوهة تقول عركة في إدارة ... وقيس سعيد دخّلنا في رداءة بالجدل داخل مسجد

هاجم الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة " موزاييك " المنظومة الحالية قائلا " بانه عبث في عبث".
واضاف محسن مرزوق " فضائح بالجملة وشوهة على ثلاث وزارات في وقت يقوم رؤساء الحكومات بالحديث عن تلاقيح كورونا للخروج من ازماتهم واعادة احياء الاقتصايدات".
وتابع مرزوق " طبقة سياسية مادون الدولة تتصارع من اجل مواقع ومستواها اقل من وزارة".
وانتقد محسن مرزوق رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا " بان راشد الغنوشي هو المتحكم في الوضع السياسي الحالي".
كما انتقد مرزوق رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا بانه رئيس المنظومة وهو جزء من العبث".
وتابع محسن مرزوق " قيس سعيد دخلنا في رداءة بالجدل داخل مسجد وذكرني بوزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي امام مسجد وكاينو يساسي ".
الفيديو : الدقيقة العاشرة
واضاف محسن مرزوق " فضائح بالجملة وشوهة على ثلاث وزارات في وقت يقوم رؤساء الحكومات بالحديث عن تلاقيح كورونا للخروج من ازماتهم واعادة احياء الاقتصايدات".
وتابع مرزوق " طبقة سياسية مادون الدولة تتصارع من اجل مواقع ومستواها اقل من وزارة".
وانتقد محسن مرزوق رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا " بان راشد الغنوشي هو المتحكم في الوضع السياسي الحالي".
كما انتقد مرزوق رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا بانه رئيس المنظومة وهو جزء من العبث".
وتابع محسن مرزوق " قيس سعيد دخلنا في رداءة بالجدل داخل مسجد وذكرني بوزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي امام مسجد وكاينو يساسي ".
الفيديو : الدقيقة العاشرة
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