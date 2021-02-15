   Abdelhalim - موعود  

مرزوق: فضايح وشوهة تقول عركة في إدارة ... وقيس سعيد دخّلنا في رداءة بالجدل داخل مسجد

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 16:39 قراءة: 0 د, 43 ث
هاجم الامين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر امواج اذاعة " موزاييك " المنظومة الحالية قائلا " بانه عبث في عبث".

واضاف محسن مرزوق " فضائح بالجملة وشوهة على ثلاث وزارات في وقت يقوم رؤساء الحكومات بالحديث عن تلاقيح كورونا للخروج من ازماتهم واعادة احياء الاقتصايدات".


وتابع مرزوق " طبقة سياسية مادون الدولة تتصارع من اجل مواقع ومستواها اقل من وزارة".

وانتقد محسن مرزوق رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا " بان راشد الغنوشي هو المتحكم في الوضع السياسي الحالي".

كما انتقد مرزوق رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا بانه رئيس المنظومة وهو جزء من العبث".
وتابع محسن مرزوق " قيس سعيد دخلنا في رداءة بالجدل داخل مسجد وذكرني بوزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي امام مسجد وكاينو يساسي ".

الفيديو : الدقيقة العاشرة




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 220626



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 15 فيفري 2021 | 3 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:29 18:02 15:34 12:40 07:08 05:41
10° % 49 :الرطــوبة
تونــس
3.09 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
10°-615°-419°-720°-919°-9
  • Avoirs en devises
    22276,8

  • (15 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,28819 DT        1$ =2,72516 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 fev)   1740,9 MDT