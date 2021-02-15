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جمعية العسكريين المتقاعدين تستنكر تصريحات طارق الحداد

Publié le Lundi 15 Février 2021 - 08:20 قراءة: 0 د, 24 ث
عبرت يوم الأحد 14 فيفري 2021 الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين، عن استنكارها لتصريحات طارق الحداد الناطق باسم تنسيقية اعتصام الكامور التي استهدف فيها الجيش الوطني عبر فيديو نشره على الفايسبوك.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، تصريحات طارق الحداد جريمة نكراء في حق العسكريين الذين يقومون بتأمين الحدود والممتلكات العامة.


وقد قررت الجمعية وفق نفس البيان التصدي بكل قوة لمثل هذه الممارسات التي وصفتها بالممنهجة والقيام بكل الإجراءات القانونية للحفاظ على كرامة ومعنويات الجنود .




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