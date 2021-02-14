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زوج وحيدة الدريدي يعلن انفصاله وسمير الوافي يعلق " شخص بلا ذوق اعلن طلاقه في عيد الحب"‎

Publié le Dimanche 14 Février 2021 - 19:42 قراءة: 0 د, 27 ث
اعلن الفرنسي كريستيان كوشار انفصاله عن الممثلة التونسية وحيدة الدريدي بعد 6 سنوات زواج بالتزامن مع عيد الحب...




وعلق سمير الوافي على المعلومة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك قائلا :
" إعلان الطلاق أو الإنفصال يوم عيد الحب بالذات...يعتبر قلة ذوق وسلوك صبياني طائش وقلة إحترام للطرف الآخر...وعندما يكون المعلن أو الطرف الآخر معروفا...تتضاعف الإساءة وقلة الإحترام والسفالة...لأن القصد الدنيء من توقيت الإعلان هو صنع " البوز " بمشاعر خاصة وشخصية لا تعني أحدا...تتحول إلى خبر جارح في واجهة الأحداث...!!!
النهايات أخلاق...!!!"



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