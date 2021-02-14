سهام العيادي تعلن الانطلاق فورا في تهيئة ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

باب نات -

اعلنت كاتبة الدولة للرياضة سهام العيادي الانطلاق فورا في تهيئة ملعب 15 اكتوبر ببنزرت بعد تجاوز كل الاشكاليات القانونية و مباشرة المقاول لعمله ليكون للنادي البنزرتي ملعبه الخاص ،،" ⚫️🟡وأخيرا...◾️ملعب 15 أكتوبر بنزرت حكاية كبيرة وحالة انتظار طويلة كان ضحيتها النادي الرياضي البنزرتي وأحبائه ..▪️مشروع كان معقد و ماكانش ساهل بالنسبة لكل المسؤولين ..▪️ملعب مسكر منذ سنوات بسبب نزاع قضائي بعد فشل صفقة أولى تكلفت 4,6 مليون دينار من المال العام .▪️الصفقة ماكانش ممكن نواصلو فيها بنفس الصيغة خاطر المسار القضائي باش ياخذ برشة وقت▪️أول اجتماع عقدناه في الوزارة منذ تنصيب حكومة السيد هشام المشيشي ، موضوعو هذا الملعب.▪️عقدنا اجتماعات ولقينا بفضل مجهودات وإرادة الجميع حل قانوني وعملي للتسريع في فتح صفقة جديدة وفي توقيت قياسي تمكنا من إتمام كل الإجراءات الضرورية دون المساس من المسار القضائي إلي متواصل إلى الآن لتحديد المسؤوليات.▪️المقاول إلي تم الإختيار عليه لتنفيذ المشروع أكدنا عليه خلال الجلسة إلي جمعتنا بيه بمقر ولاية بنزرت على حاجتين :🔸التسريع في الإنجاز لتوفير ملعب للنادي البنزرتي في أقرب وقت🔸التركيز على نوعية العشب إلي لازم يكون أحدث جيل معتمد من قبل الفيفا ..▪️وبعد هذا الاجتماع اعطينا إشارة الانطلاق للمقاول وانطلق فعليا في العمل من خلال المراحل الاولى للمشروع والمتمثلةفي رفع عينات من التربة وإجراء التحاليل اللازمة عليها والمطلوبة إلخ ..▪️في الأثناء صار الإختبار العدلي الأول في 20 جانفي 2021 و الإختبار العدلي الثاني 04 فيفري الفارط لتسهيل عمل القضاء✅ الآن ورسميا ستنطلق المرحلة الموالية للأشغال يوم الإربعاء القادم وهي مرحلة في اعتقاد أحباء الفريق هي الأهم وإلي تخليهم مطمئنين على المشروع. "