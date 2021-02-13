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رسميا: دراكسلماير تنتصب بالقطب التكنولوجي بسوسة

Publié le Samedi 13 Février 2021 - 14:20 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - امضت مؤسسة دراكسلماير تونس عقد شراء قطعة الأرض المخصصة للإستثمار الجديد التابع للمجموعة بسوسة والمتمثل في إنشاء مركز التطوير والتصميم والكفاءات الإعلامية بتونس والذي من المنتظر إنطلاق أشغاله خلال الثلاثية الثانية لسنة 2021 لتنتهي مع حلول سنة 2022 فيما تنطلق عملية انتداب الإطارات و العملة من ذوي الكفاءات والخبرة العالية في موفى سنة 2021.

وسيوفّر المشروع الذّي يتمّ تنفيذه على مساحة 14 ألف متر مربع، نحو 1000 موطن شغل لفائدة خريجي مؤسسات التعليم العالي.


وحضر حفل توقيع عقد الشراء كل من والي سوسة؛ رجاء الطرابلسي، وممثلي دراكسلماير تونس؛ شتيفان يورقنس، مدير العمليات وعلي خلايفية، المدير المالي والرئيس المدير العام للقطب التكنولوجي؛ هشام التركي

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