تضرر منه 12 مواطنا: القبض على مروع حرفاء البنوك والمارة بباردو

باب نات -

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار التابع لمنطقة الأمن بباردو يوم 12 فيفري 2021 من القبض على شخص من أجل تورطه في عملية سرقة ومحل 12 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا "السرقة"و"السرقة بالنشل".وكشفت الابحاث معه انه كان يترصد حرفاء البنوك والمارة بجهة باردو ثم يفتك وينشل منهم اموالهم وهواتفهم الجوالة وحقائبهم اليدوية .باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.